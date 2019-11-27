منى الشاذلي تستضيف النجم العالمي "بيلي زين" بطل فيلم "تيتانيك" في "معكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" المعروض على قناة سي بي سي، النجم العالمي بيلي زين أحد أبطال فيلم "تيتانيك" في لقاء حصري يُعرض الأسبوع المقبل.

تم تسجيل اللقاء قبيل تكريم زين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مجمل أعماله كأحد أبرز الشخصيات الفاعلة في صناعة السينما الأمريكية.

جدير بالذكر أن بيلي زين سيُكرم مساء اليوم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قبل عرض فيلم "الرجل الودود" على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.