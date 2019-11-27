منة شلبي لـ"الخليج 365": لم أسمح لحياتي الشخصية بالتأثير على عملي سوى بحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة منة شلبي، إن أبرز الصعوبات التي واجهتها على مدار مشوارها الفني "الاستمرار"، مرجعة استمرارها لكونها لم تؤمن بأي شيء في حياتها أكثر من إيمانها بحب التمثيل.

وأضافت منة في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الاستمرار صعوبة في حد ذاته، قدرت عليه لان مكنتش مهتمة بحاجة اكتر من شغلي، وكنت مؤمنة بيه اكتر من أي حاجة تانية، ومفيش غيره واخد وقتي"، لافتة إلى سعيها طوال الوقت لتطوير نفسها وألا تقف أمام طريقة أداء بعينها، وأن تتمتع بمرونة في التنقل من دور لدور وفي التعامل مع المخرجين، وهو ما تعتبره تحدي استطاعت أن تخوضه.

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منة لم تسمح لحياتها الشخصية أن تؤثر على عملها سوى بحدود لا تضر الشخصية التي تؤديها، تقول "بيحصل ان حياتي الشخصية تؤثر على شغلي لكن بحدود دون أن تؤثر على أدائي".

لا تتذكر منة لحظات احباط مرت بها على مدار مشوارها الفني، لافتة أن الحالة الإيجابية التي تعيشها منذ التكريم لا تجعلها تفكر حاليا في أي احباطات، موضحة "للحظ الكويس أنا مش فاكرة احباطات دلوقتي، ومش حابة اتذكر، لكن في المجمل أنا مثل أي بنت مررت أكيد باحباطات بسبب أصدقاء، قصة صدقتها مطلعتش مظبوطة، أو فيلم افتكرته هينجح ومنجحش".

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي منح منة شلبي جائزة فاتن حمامة للتميز، في حفل افتتاح دورته الـ41 الذي أقيم 20 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر إقامة حفل الختام الجمعة الموافق 29 الشهر الجاري.