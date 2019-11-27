منة شلبي لـ"الخليج 365" عن تكريمها بـ"القاهرة السينمائي": "اتخضيت وتمنيت حضور أمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حالة من السعادة مازالت تعيشها الفنانة منة شلبي، منذ منحها جائزة فاتن حمامة للتميز بالدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خاصة وأن التكريم جاءها من مهرجان ذو قيمة وأهمية كبيرة، حسب تعبيرها.

وأعربت منة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن سعادتها، قائلة "مبسوطة جدا لأن التكريم من مهرجان بلدي، من أهم وأكبر مهرجانات السينما في الوطن العربي، وله مكانة خاصة جدا عندي، إذ حلمت بحضوره وأنا في بداياتي، وبعد سنوات من الحلم تم اختياري ومنحي جائزة فاتن حمامة للتميز وهو أمر ذو قيمة كبيري عندي".

وأكدت منة أن التكريم بالنسبة لها تقدير كبير، جعلها تشعر بالفخر لأن القائمين عليه فكروا في دعمها، خاصة وأن قيمة فاتن حمامة كبيرة ولهذا خصص المهرجان جائزة باسمها.

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وعن احساسها لحظة استلام التكريم، أوضحت "اتخضيت جدا، اتكرمت في عدة دول عربية لكن القاهرة مهرجان كبير ورد فعل زمايلي والحفاوة والمحبة كانوا سبب خضتي، وده سحر الشغلانة دي، لإنك ممكن تعملي علاقة مع بني آدمين ومتلاقيش تقدير لكن في مهنتنا دي لا يمكن تعملي مجهود ومتتقدريش عليه".

وأشارت منة أنها كانت تتمنى تواجد والدتها معها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي لتشهد لحظة التكريم، لافتة "أمي مبسوطة جدا، لكن دور برد شديد منعها من التواجد معي".

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي منح منة شلبي جائزة فاتن حمامة للتميز، في حفل افتتاح أقيم 20 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر إقامة حفل الختام الجمعة الموافق 29 الشهر الجاري.