تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة: "هعمل دايت لمؤخرتي عشان يبطلوا يتحرشوا"



أثارت فنانة مصرية شهيرة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلنت خلال فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"، عن نيتها عمل "دايت" لتخسيس مؤخرتها، من أجل إيقاف التحرش بها وما وصفته بـ"التنمر" من الجمهور على مؤخرتها.

ونشرت الفنانة المصرية المثيرة للجدل سما المصري، مقطع فيديو لها وهي تقف امام مرآة وتستعرض مؤخرتها، مشيرة إلى أنها ستقوم بعمل دايت لتخسيس مؤخرتها.

وكتبت على الفيديو :" عايزه اجابه...الناس اللي بتتنمر عليا وعلي ابراجي انتوا هتبقوا مبسوطين لما اخسس ابراجي؟؟ ردوا....الفيديو كامل عن تخسيس مؤخرتي الأيام القادمة علي قناتي علي اليوتيوب".

وتابعت سما المصري :"هاخسس الابراج عشان تتبطوا وتبطلوا تتريقوا..ستندمووون".

وكانت الفنانة المصرية سما المصري، نشرت قبلها مقطع فيديو وهي ترقص،على اغنية شعبية مصرية، وقد ارتدت فستان أسود قصير وشفاف.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة المصرية مطالبين السلطات بالقبض عليها بتهمة نشر الرذيلة واستعراض جسدها بطريقة إباحية.