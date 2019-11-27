تراند اليوم : مطربة مصرية ترد على اتهامها بالشذوذ الجنسي



تبرأت مطربة مصرية شابة من تصريحات نسبت إليها تتهم مطربات أخريات بالوقوف وراء اتهامها بالشذوذ الجنسي.

كانت مواقع إخبارية تداولت أنباء منسوبة إلى المطربة الشابة هدير نبيل تقول إن ما تردد حول كونها شاذة جنسيًا ليس إلا شائعات وافتراءات بسبب الغيرة من بعض نجمات الغناء، بعدما حققت أغنياتها التي طرح مؤخرًا نجاحًا كبيرًا.



وجاء في بيان منسوب لها، أن "هناك نجمة من نجمات الغناء شنت عليها حملة بسبب "النفسنة" والغيرة منها، فقامت بترويج هذه الشائعة ضده.

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غير أن "هدير" تبرأت من الهجوم على "النجمة" التي قال البيان إنها ظهرت بملابس رجالي في مهرجان الجونة السينمائي، قائلة إنها لم تدل بأي تصريحات خلال الفترة الأخيرة، معربة عن استيائها مما تداوله من شائعات نسبت إليها مؤخرًا.

وأشارت إلى أنها لا تعلم شيئًا حول ما نشر على بعض المواقع الإخبارية، لافتة إلى أنها كانت تعلم بأنه سيرد على شائعة الشذوذ التي رددها البعض حولها.

لكنها أكدت أنها لم تكن تعلم أنه سيكون الرد بهذه الطريقة، خاصة وأنه هاجم بعض النجمات ونسب لهن تصريحات لم تصدر عنهن.

وظهرت "هدير" في كليباتها بقصة شعر تشبه الرجال، كما تخلت عن الملابس التقليدية وارتدت ملابس تشبه ملابس الرجال أيضًا.