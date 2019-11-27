تراند اليوم : فنانة شهيرة تكشف عن إصابتها بمرض جلدي:« يا تحبوني كده يا متحبونيش»

كشفت الفنانة اللبنانية الشهيرة «نور»، عن إصابتها بمرض جلدي شوه جسدها، مشيرة إلى أنها كانت تفكر في عمل إجراءات طبية للتخلص منه ولكنها تراجعت وتصالحت مع نفسها.

وقالت الفنانة اللبنانية، إنها كانت تفكّر كثيرًا في الفترة الماضية لإزالة "النمش"- اضطراب جلدي- المنتشر على جسدها، إلا أنها تصالحت مع نفسها.

وقالت في تصريحات صحفية: "دي أنا يا تحبوني كده زي ما أنا يا متحبونيش، والواحد مش لازم يحمل نفسه حتى يعجب الآخرين".

وعن إطلالتها بـ"الأحمر" في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الـ41 ، قالت إنها لم تفكر في ذلك ولو فكرت في تشابهه مع لون "الريد كاربت" ما كانت ارتدته ولكنه لم يأتِ على بالها هذا الأمر.

وتمنّت نور لبلادها لبنان والشعب اللبناني الأمن والاستقرار، مشيرةً إلى أنها من شعب لبنان والبلد به خيرات ومواهب لابد من استغلالها.

وقالت الفنانة اللبنانية إنها سعيدة بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، لأنها تعتبره من أهم المهرجانات التي تُسعد الفنانين والجمهور لما يتميز به من عروض.

