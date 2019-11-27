تراند اليوم : ممثلة شهيرة تصف "الأطباء البيطريين" في مصر بـ "النازيين"

أغضبت الممثلة شيرين رضا، الأطباء البيطرين في مصر بعد أن شهبت ممارساتهم بـ "تصرفات النازيين"، في سياق تعليقها على حملات قتل الكلاب بالشوارع.

ونشرت "شيرين" عبر حسابها على موقع "تويتر" صورة لعمليات قتل الكلاب الضالة بالشوارع، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "يجب تغير اسم هيئة الطب البيطري الي جزارين النازية!! لان الطب لا يعني القتل العمد والتعذيب واستخدام السم الممنوع دوليا لقتل الحيوانات يا عديمي الضمير!!".

وتابعت: "العالم يتقدم بالعلم والرحمة وأنتو عايمين في بحر الجهل والتخلف!! يا رب ارحمنا وارحم هذه الكائنات المسكينة برحمتك يا رب".

غير أنه وبعد أن أحدثت تغريدتها ردود فعل غاضبة بين الأطباء البيطريين تراجعت عن الوصف المسيء لهم.

وتوجهت بالاعتذار إليهم قائلة: "الي هيئة الطب البيطري: اذا وصف "جزارين النازية" جرح مشاعركم واذاكم فأرجو قبول اعتذاري. ولكن... هل من تفسير لتلك المجازر؟ وما هو الوصف الصحيح لمن يرتكبها؟".