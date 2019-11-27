بالفيديو: أحلام تكشف عن قرارها النهائي بشأن أصالة وتشيد بموقف نوال الكويتية!

أدلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بتصريحات قاطعة بشأن تصالحها مع الفنانة السورية أصالة نصري ، لتنهي الجدل الدائر حول هذا الموضوع بعد حديث عن تدخل مقربات للصلح بينهما . وقالت أحلام خلال لقائها على قناة “MBC 4 ” ، “لا مجال للصلح مع هذه الإنسانة نهائيًا، أنا خلاص اتخذت قراري، وسُعدت كثيرًا برد نوال حبيبتي التي أبدت عدم رغبتها في التدخل للصلح بيننا.”

وتابعت أحلام “أنا مش عارفة الناس إللي بتطلب من مقربات لي التدخل للصلح، وما بعرف ليه الناس بتقول لنوال وغيرها إنه صالحيهما“، مردفة:“قررت إني بس أصاحب الناس اللي بتحبني وما فيها حقد علي“. وعن ردّ نوال الكويتية بعدما طُولبت بالتدخل، قالت أحلام:“هي أحلا شيء قالته إنها ما بتدخل، ومع احترامي للجميع أنا مبسوطة كثيرًا من رد نوال حبيبتي، لأن نوال تعرف كمان أنا شو في داخلي”. وفي نهاية اللقاء قالت أحلام “أنا بدي أعيش لفني وجمهوري، وما بدي أدخل في مهاترات مع أحد، ورجاء هذا الموضوع بدي أقفله نهائيًا، وما حدا يتدخل بيني وبين أي حد ثاني”.