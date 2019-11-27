بالفيديو.. حمد قلم: حماستي دفعتني لعرض 500 ألف ريال مقابل عود السندباد.. ولكن أمي دعيالي

كعادته، يحرص مقدم البرامج حمد العلي الشهير بحمد قلم على ترك بصمة في المكان الذي يتواجد فيه، والتي كان آخرها في المزاد الذي أقيم في الرياض على عود يملكه الفنان راشد الماجد، ضمن فعاليات موسم الرياض، وتحديداً قبل «ليلة السندباد» التي أحياها الماجد، فأوصل المزاد إلى مبلغ 500 ألف ريال، قبل أن يصل إلى 600 ألف ويكون من نصيب غيره.

حمد تحدث عن مشاركته لبرنامج ع السيف، فقال: «ما حصل باختصار شديد، أن راشد عرض عوده الخاص للمزايدة، وهو العود الذي كان قد حصل عليه كهدية من المرحوم صالح الشهري. ولأنني من محبي الماجد، تحمست كثيراً وشاركت في المزايدة لا شعورياً حتى أوصلت المبلغ إلى 550 ألف ريال، لكن لم يحالفني الحظ، وفي النهاية وقع المزاد على شخص آخر بمبلغ 600 ألف ريال».

وأضاف: «من باب الدعابة مع جمهوري ومحبيني، شاركتهم مقطع الفيديو عبر حسابي الشخصي في (انستغرام)، وعلقت (حاولت أشتري عود راشد الماجد بالمزاد أمس، ووصّلت قيمته 550 ألف ريال، بس الحمد لله أمي داعية لي وشراه واحد بـ600 ألف، جان حطيت رابط وخليتكم تتبرعون لي)».