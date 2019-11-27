بعد عرض صورة تجمعها بمدرب البوكسينج.. شاهد: شيلاء سبت تبكي على الهواء.. وتعلق: ما بسوي شيء غلط

انهمرت الفنانة البحرينية شيلاء سبت، في البكاء عندما تم عرض صورة تجمعها بمدرب البوكسينيج الخاص بها، أثناء استضافتها في برنامج “عالسيف”، المذاع على التليفزيون الكويتي، مؤكدة أن هذا المدرب توفي وهو في عمر صغير ومنذ ذلك الوقت لم تذهب للتدرب على البوكسينيج مرة أخرى.

وعن إمكانية ترك الفن من أجل الزواج، أوضحت “شيلاء”، أن هذا غير ممكن، مضيفة: “أنا ما بسوي شيء غلط، الفن رسالة، والحين الناس مو نفس الأول، حيث كانت الناس تنظر بشكل زين للفن”

وأضاف :”وبعدين أنا مقتنعة باللي بعمله وأكيد الشخص اللي هيرتبط بيا يعرف أخلاقي وما راح يحكم علي من الشغل..في كل مكان في الدنيا هناك الشيء دالزين واللي مو زين”.

وكشفت الفنانة عن سبب تأخر الزواج، قائلة إن النصيب لن يأت بعد، فضلا عن أن هناك الكثير يتقدمون لطلب الزواج منها ولكن لم تجد فيهم من يناسبها من حيث الصفات أو الطباع.

وتحدثت عن الفنانات البحرينيات اللاتي استطعن تحقيق نجاحا كبيرا في الدراما الكويتية، مشيرة إلى أن الفنانة زهرة عرفات وهيفاء حسين وشقيقتها شيماء سبت، يأتين على رأس هذه القائمة.