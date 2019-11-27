الموت يفجع الفنان عبدالمجيد عبدالله

أعلن الفنان عبدالمجيد عبدالله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” وفاة شقيقه الأكبر محمد. وقال عبدالله، “انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر محمد، وإنا لله وإنا إليه راجعون”. وكان الفنان عبدالمجيد عبدالله، أحيا حفلا غنائيا، لأول مرة بعد غيبة طويلة في بث مباشر من جدة، 6 نوفمبر الجاري.

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