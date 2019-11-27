الليلة.. مهرجان القاهرة يعرض "رودرام 2018" للتقريب بين عالمي السينما والطب

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي، الليلة، الفيلم الهندى "رودرام 2018" للمخرج جاياراج، في عرضه الدولي الأول، وذلك بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، في تمام السادسة والنصف من مساءً.

الفيلم يُعرض في قسم البانوراما الدولية، بالتعاون مع ملتقى ميدفست مصر، دعمًا لفكرة التقريب بين عالمي السينما والطب.

تدور أحداث الفيلم حول زوجين مسنين يتعرضان

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لحصار في منزلهما لعدة أيام بسبب فيضان شديد، ورغم أن الزوجة تعاني من أمراض الشيخوخة إلا أنها تعتني بنفسها وبزوجها الذي يعاني مرضَ الزهايمر، وتحاول بكل جهدها البقاء على قيد الحياة حتى تأتي المساعدة.

ومن المقرر أن يعقب عرض الفيلم جلسة

نقاش عن أمراض الشيخوخة التي تدور حولها أحداث الفيلم، وما الذي يدفع زوجة تعاني من الشيخوخة للاعتناء بزوجها الذي يعاني الزهايمر، بحضور مخرجة جاياراج.

كما يشارك في المناقشة أيضًا، أستاذ الطب النفسي أسامة رفعت، ونور عبدالمجيد مؤلفة رواية "أنا شهيرة أنا الخائن" التي تم تحويلها إلى مسلسل الاسم نفسه، ويدير الحوار طبيب أمراض الشيخوخة الإنجليزي من أصل سوداني خالد مصطفى علي، المؤسس المشارك لملتقى ميدفيست مصر.