تراند اليوم : حبيب الملايين .. هكذا أحييت دينا فؤاد الذكري السنوية لعامر منيب

نشرت النجمة دينا فؤاد، عبر حسابها على “إنستجرام” صورة للمطرب الراحل عامر منيب في ذكرى وفاته الثامنة.

وعلقت دينا فؤاد على الصور: “أول حب واخر حب، وداب القلب في شوق وحنين.. الذكرى السنوية لحبيب الملايين، النجم عامر منيب، أسالكم الفاتحة”.

ورحل الفنان عامر محمد منيب عن عمر ناهز 48 عامًا في مثل هذا اليوم من العام 2011 بعد معاناة مع سرطان القولون.

وولد الفنان عامر منيب في القاهرة عام 1963 لعائلة فنية تعشق الفن، وكانت جدته الفنانة الشهيرة ماري منيب هي مثله الأعلى في الكفاح والتحدي والإصرار لتحقيق حلمها.

تفوق عامر منيب دراسيًا بكلية التجارة جامعة عين شمس حتى تخرج فيها عام 1985 بعد حصوله على تقدير جيد جدا وأصبح معيدا بالكلية، وحصل على منحة لنيل الدكتوراه مجانا بإحدى الجامعات بأستراليا.