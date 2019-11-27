بصورة وكلمات رقيقة.. ديانا حداد تهنئ ابنتها الصغرى بعيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة اللبنانية ديانا حداد بعيد ميلاد ابنتها الصغرى “ميرا”، ووجهت تهنئة خاصة لها بهذه المناسبة السعيدة.

ديانا نشرت صورة جمعتها بابنتيها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهنأت ابنتها “ميرا” بقولها: “كل عام وانتي بخير يا نور عيوني يا ماما يا صغيرة البيت اللي عّم تكبر”.

وأضافت: “مبارح كنتي زعلانة وقلتيلي يا ماما ما بدّي اكبر بدّي ضل صغيرة! قلتلك يا ماما كلنا رح نكبر المهم تضل ارواحنا صغيرة ونقية نلعب ونركض ونستمتع بالحياة ونحب الناس وما نكره”.

Advertisements

وتابعت: “يا كل العمر الله يخليلي ياكي انتي وأختك وتضلوا منورين حياتي يا حياة الماما انتوا.. وعقبال ال١٠٠ يا عيوني والله يحقق كل أمنياتك ويسعدك يا روحي Love You #Mir”.

يذكر أن الفنانة اللبنانية ديانا حداد تزوجت مرة واحدة، وكانت من المخرج والمنتج الإماراتي سهيل العبدول أواخر عام 1995، حيث نشأت بينهما قصة حب، واعتنقت الفنانة الديانة الإسلامية على يده، وقد أثمر زواجهما عن بنتين، هما “صوفي” أنجبتها في 1996، و”ميرا” أنجبتها في 2007، وانفصلا رسميًا في عام 2009.