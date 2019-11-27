درة تتألق بفستان من زجاجات المياه البلاستيك.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، تألقت فيها بفستان شديد الأناقة، من تصميم مهند كوجاك.

الفنانة التونسية فاجأت جمهورها بكشفها أن هذا الفستان مصنوع من زجاجات النياه البلاستيك التي تم شربها أثناء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

درة كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “الأشياء اللي بنتخلص منها بيكون ليها حياة تانية بعد استخدامنا ليها، Aquafina و[email protected] و[email protected] خلقت حياه جديدة للقوارير (الأزايز ) البلاستيكية إلي إتجمعت من مهرجان الجونة السينمائي عن طريق الفستان دة إلي مصنوع من بلاستيك ازايز المياه. و سعيدة بأني جزء من المبادرة دي كسفيرة للمياة”.

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وكانت الفنانة التونسية درة قد احتفلت مؤخرا بانتهاء تصوير مسلسلها الجديد “بلا دليل” بحضور عدد كبير من فريق عمل المسلسل.

الحفل شهد حضور المخرجة منال الصيفي، والكاتبة إنجي علاء، والتي شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

إنجي أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “فركككششش مسلسل بلا دليل.. الحمد لله رب العالمين.. شكرا لصناع وفريق العمل #بلا_دليل”.

ومسلسل “بلا دليل” من بطولة درة، وخالد سليم، وحازم سمير وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجى، المنتج الفنى فتحى إسماعيل.