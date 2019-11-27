صيف ميس حمدان لم ينته بعد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة الأردنية ميس حمدان لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمد عبدالله، اختارت لها «لوك» صيفي مميز وحرصت على مشاركة الفانز بلقطات منها.

ميس ظهرت بفستان أبيض مكشوف الكتفين، واعتمرت قبعة أنيقة، وانتعلت حذاء ذو رقبة طويلة، وكان لافتاً اختيار مكان طبيعي لجلسة التصوير، وهو الأمر الذي داعبت به الفنانة متابعيها، حيث كتبت معلقة على الصور: «جلسه تصوير فوتوغرافيه جديده في الحقل...أنهى صوره عجبتكو اكتر؟»، حيث تباينت اختيارات الفانز للصور، في الوقت الذي أجمعوا فيه على اعجابهم بطلّة الفنانة الشابة.

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يُذكر أن ميس اعترفت في تصريحات صحفية أنها تعيش حالة نفسية سيئة بسبب ابتعادها عن الشاشة منذ فترة، وقالت: «لا أخجل أن أقول بأنه لم يأتِ من يستغل مواهبي ، ولم أحقق ما أطمح به لغاية الآن، وهذا ما سبب لي كآبة وحزن شديدين، فبات يرافقني طوال الوقت شعور فقدان الطاقة والأمل، وأعلم أن كل فنان يمر بما أمرّ به من تعاسة واكتئاب وأتمنى أن أخرج من حالتي هذه بأقرب وقت».

المسلسل البدوي «نوف» آخر ما عُرض لميس رمضان 2018، كما كان مسلسل «طاقة نور» آخر ما عُرض لها في الدراما المصرية عام 2017.