ميلانيا ترامب تحضر مراسم العفو عن الديك «الزبدة».. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت ميلانيا ترامب، برفقة زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مراسم العفو عن الديك الرومي “باتير” خلال عيد الشكر الوطني.

وبحسب “روسيا اليوم”، فقد منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديك الرومي المدعو “باتير” أو الشهير بـ”زبدة” عفوا رئاسيا بمناسبة الاحتفال بعيد الشكر الوطني في البلاد.

ترامب قال خلال مراسم العفو التي أقيمت في حديقة الورود بالبيت الأبيض، أمام الحضور مخاطبا الديك المحظوظ: “باتير، أمنحك عفوا تاما وكاملا”.

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وكان هناك ديكان لاختيار أحدهما لمنحه العفو، ويدعى الديك الثاني “خبز”.. والديكان كانا في رعاية المزارع ويلي جاكسون من ولاية كارولينا الشمالية.. وبحسب جاكسون، يبلغ وزن الديك “الزبدة” قرابة 21 كيلوجراما، فيما يزن “الخبز” 20.5 كيلو.

والديك “الزبدة” معجب بألحان آلة القربة ومشاهدة سباق سيارات “ناسكار” ويفضل تناول البطاطس المقلية، أما الديك “الخبز” فيحب سماع موسيقى “بلوغراس”، وهو نوع من الموسيقى الأمريكية الشعبية.. وفقا لصحيفة “نيويورك بوست”.

يشار إلى ان الرئيس الأامريكي كان قد منح الكلب “كونان” الذي شارك في مطاردة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم “داعش” وساما خلال استقباله “كونان” في البيت الأبيض.