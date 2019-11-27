دونالد ترامب يستقبل أشهر كلب في العالم ويمنحه وساما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكلب “كونان”، الذي يخدم في الجيش، والذي شارك في عملية ملاحقة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم “داعش”.

ووفقا لما ذكرته “رويترز” قال ترامب بينما كانت تقف إلى جانبه زوجته ميلانيا ونائبه مايك بنس وكونان وأحد المدربين: “هذا كونان.. في هذه اللحظة ربما يكون أشهر كلب في العالم”.

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الرئيس الأمريكي أضاف في تصريحات للصحفيين على الدرجات المقابلة لحديقة البيت الأبيض: نتشرف باستضافة كونان هنا ومنحناه شهادة ووساما سيعلق في البيت الأبيض.

يشار إلى أن العراقي أبو بكر البغدادي - الذي أعلن نفسه خليفة للمسلمين بصفته زعيم لتنظيم “داعش” - قتل الشهر الماضي بعدما فجر سترة ناسفة عقب هروبه إلى نفق مسدود بينما كانت القوات الأمريكية الخاصة تلاحقه.

ووصفت قيادات في الجيش الأمريكي الكلب “كونان” الذي أصيب في العملية بأنه “حقا بطل”.

يذكر أن لجان التحقيق - الرامي لعزل الرئيس الأمركي دونالد ترامب – كانت قد أعلنت أنها ستقدم الأسبوع المقبل تقريرها بشأن مخالفات الرئيس من دون استبعاد استدعاء مزيد من الشهود، وذلك على حلفية عزله.