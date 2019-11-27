المطربة الأمريكية فيرجي تنفصل عن زوجها رسميا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

صدمت المغنية الأمريكية الشهيرة فيرجي، معجبيها بإعلان انفصالها عن زوجها الممثل “جوش دوهامل”، في عام 2017، بعد زواج دام 8 سنوات، وفي حين أن البقاء فترة طويلة دون طلاقهما رسميًا، فتح باب الأمل لمحبيهما بإمكانية استئناف علاقتهما، إلا أنه أصبح ليس هناك مجال للرجعة الآن، بعد الإنفصال رسميا.

وكانت جريدة الديلي ميل البريطانية، قد أكدت أن علاقة الثنائي قد انتهت بالطلاق رسميًا مؤخرًا، وذلك بعد عامين منذ اتخاذهما قرار الانفصال.

ووفقًا للوثائق، توصل كل من “فيرجي” و”جوش” إلى اتفاق للمشاركة في حضانة ابنهما “أكسل جاك دوهامل” البالغ من العمر 6 أعوام، وظلت تفاصيل كيفية تقسيم أصولهما وأموالهما وغيرهما سرية.

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وكانت فيرجي، قد طلبت تغيير اسمها، إلى اسمها الحقيقي “ستايسي آن فيرغسون”، بعد الطلاق رسميًا، وحتى الآن لم يذكر ما إذا فعلًا تم تغيير اسم فيرجي أم لا.

وكان الثنائي أعلنا انفصالهما في سبتمبر عام 2017، عبر بيان مشترك، قالا فيه: بكل الحب والاحترام قررنا الانفصال في وقت سابق من هذا العام، ولمنح عائلتنا أفضل فرصة للتكيف مع الوضع، أردنا أن يظل هذا الأمر خاصًا بنا قبل مشاركته علنًا، سنظل معًا وندعم بعضنا وعائلتنا دائمًا.

والجدير بالذكر أنه في شهر يناير من نفس عام الانفصال، احتفل “جوش” و”فيرجي” بذكرى زواجهما الـ 8، هذا وبدأت علاقة الثنائي في عام 2004 وتمت خطبتهما في 2007، قبل دخول القفص الذهبي في 2009.