المطربة الأمريكية ليزو بأصغر حقيبة يد.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أثارت المغنية الأمريكية ليزو، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكي في دورته رقم 47 التي عقدت ليلة الأحد 24 نوفمبر.

المغنية العالمية ليزو، ظهرت بفستان قصير باللون البرتقالي، لتتحدى وزنها الزائد بهذه الإطلالة على السجادة الحمراء.

ولم تكتفي النجمة العالمية بفستان قصير يبرز وزنها، بل اختارت حقيبة بيضاء صغيرة الحجم قد لا تتجاوز حجم صابع اليد، وظهرت ليزو على السجادة الحمراء وهي ممكسة بأصغر حقيبة بالعالم بيدها لتبرزها أمام عدسات المصورين.

Advertisements

واعترفت ليزو أن الحقيبة الصغيرة تكاد لا تكفى أحمر الشفاه، ورغم ذلك لاقت الإطلالة إعجاب عدد كبير من المهتمين بالأزياء والموضة والتى ظهرت في تعليقاتهم عبر حسابها الرسمى على انستجرام.

وكانت النجمة العالمية ليزو قد اطلقت ريمكس جديد لأغنيتها ” Good As Hell ” وذلك مع النجمة الشابة إريانا جراند، واستطاعت الأغنية أن تحقق سلسلة طويلة من الإشادات حول تعاون ليزووجراند معا

و استطاعت أغنية Good As Hell ” أن تحقق نسبة مشاهدة تخطت الـ 1.2 مليون مشاهدة علي قناة ليزو بموقع ” يوتيوب”.