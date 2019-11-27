إيمي سالم تجمع بين الأناقة والإثارة في جلسة تصوير منزلية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أكدت الفنانة المصرية إيمي سالم على عشقها للون الأسود، والذي تختاره باستمرار في أغلب المناسبات والحفلات الفنية.

إيمي شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، بأربع صور لها لإطلالات مختلفة كلها باللون الأسود، وكتبت معلقة: «سوف أتوقف عن ارتداء الأسود عندما يكتشفون لون داكن أكثر منه».

فساتين إيمي حازت على استحسان جمهورها، والذي أمطرها بعدد كبير من التعليقات التي تغزلت في جمالها، وحسن اختيارها لملابسها.

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إطلالات إيمي لم تخلو كذلك من الجرأة، وتنوعت بين الفستان والجيب، والجلد والتل الشفاف، واختارت أكثر من تسريحة مميزة.

ويذكر أن آخر أعمال إيمي سالم، مسلسل “طلقة حظ”، الذي شاركت به خلال رمضان الماضي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان مصطفي خاطر، وإيتن عامر، ومحمد أنور، وهبة مجدي.

وعلى الصعيد الشخصي أعلنت إيمي في شهر يونيو الماضي انفصالها للمرة الثالثة عن زوجها غسان المولى، وقالت، في حوارها لمجلة “لها”: “كل ما يمكنني قوله إنني انفصلت رسمياً عن غسان المولى، وهذه الحقيقة قد يجهلها الكثيرون، لأنني لا أحب التحدّث عن حياتي الخاصة».