الفنانة السورية كندة حنا: أحلى يومين كانو بمصر أم الدنيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة السورية كندة حنا، رسالة خاصة للمصرين بعد فترة إجازة قضتها في القاهرة وقابلت فيها عدد من النجوم المصريين.

كندة، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “قضيت يومين كتير حلوين بمصر أم الدنيا نبسطت كتير بلقاء الأصدقاء لي قدرت اجتمع معهن هي المرة كل الحب والاحترام للبلد الجميل مصر ونجوم مصر وشعب مصر الراقي”.

من ناحية أخرى تشارك كندة حنا، في مسلسل “ممالك النار”، مع الفنان خالد النبوي، وتقدم شخصية نلياي في العمل، وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة منذ عرض الحلقة الأولى منه.

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ويجسد الفنان خالد النبوي فى ممالك النار، شخصية “طومان باي” وهو أخر السلاطين المماليك الشركسيين فى مصر، وهو الحاكم الوحيد الذي شنق على باب زويلة.

المسلسل مزيج من فناني العالم العربي ومن ضمنهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كنده حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالملك.