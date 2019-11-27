لقطات تشاهدها لأول مرة لرامي إمام مع صديقته وكاتمة أسراره.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل المخرج المصري رامي إمام، نجل الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده، وشارك محبيه مقطع فيديو يجمع كل ذكرياته مع شقيقته أهدته له بهذه المناسبة.

رامي علق على الفيديو الذي كشف عن صور نادرة له برفقة شقيقته، وكتب عبر «أنستجرام»: «سارة إمام أختي ومش بس ‏أختي، دي أمي وصاحبتي وكاتمة أسراري، دي اللي قضيت طفولتي وشبابي وكبري معاها، دي اللي شاهدة ‏على كوارث كتير عملتها في حياتي، بس محدش يسألها عليهم الله يخليكم».

المخرج المصري أضاف: «هي السند والظهر اللي ربنا كرمه بيه بعد الأم والزوجة، هي العشرة الطيبة اللي ربنا كرمني بيها لحد ‏النهاردة، نزلتلي الفيديو ده يوم عيد ميلادي، شوفت فيه سنين عمرنا وطفولتنا وكل حاجة حلوة في حياتنا لحد ‏النهاردة، ربنا يخليكي لي يا سارة ويحفظك ويبارك لك في أسرتك وصحتك».

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يذكر أن المخرج رامي إمام ينشغل في العمل بمسلسل “فالنتينو” الذي من المقرر عرضه في رمضان 2020‏.

المسلسل بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، داليا البحيري، سليمان عيد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر.

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