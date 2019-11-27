محمد الشرنوبي يكشف تفاصيل شخصيته في «ما تيجي يا مليجي».. وكيف استوحى ملامحها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد الشرنوبي، تفاصيل تأدية شخصية شاب لديه شلل دماغي، وكيف استعد لتنفيذ الشخصية التي ظهر بها ضمن حلقات “ما تيجي يا مليجي”، في مسلسل نصيبي وقسمتك”.

محمد الشرنوبي، قال خلال لقائه في برنامج “عيشها بإنرجي” المذاع على راديو “إنرجي” 92.1، مع وائل منصور وسارة المنذر: “كنت عاوز أحقق معادلة في المسلسل ده وأوصل رسالة من خلاله وهي إني مش بس مغني، لأ، أنا ممثل كمان”.

وأضاف: “أنا صاحب فكرة الخمس حلقات لكن مش أنا اللي حطيت الاسم، وتم التصوير في وقت قياسي، تقريبا صورنا الحلقات في أسبوع”.

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وتابع: “استوحيت شخصية الشخص المصاب بالشلل الدماغي من صديق قريب اسمه عمر درويش، هو صديق حميم، وعنده طموح وأنا دايمًا كنت بقعد معاه وكنت بسأله في حاجات وكانت ردوده مبتكرة وغير عادية وقعدت أفكر مع نفسي ليه الناس مش شايفة الجانب ده من مصابي الشلل الدماغي، الناس دي أذكى مننا”.

وشرح الشرنوبي إنه تقابل مع منتج المسلسل، أحمد عبدالعاطي، بالصدفة، وكان متردد جدا من عدم استطاعته للعب الدور بشكل جيد، لكنه قام بعمل بروفة أمامه وتحمس جدا.

وقال الشرنوبي إنه على الرغم من أن صديقه عمر درويش لم يعطه انطباعه عن المسلسل حتى الآن إلا أنه وصلته رسائل عديدة من أشخاص كانوا يعانون من نفس المشكلة الصحية، “وقالوا لي كلام حلو أوي”.

وتابع: في والدة حد عنده نفس المشكلة كتبت بوست على موقع” فيس بوك” خلاني طاير”، وعن الانتقادات قال الشرنوبي: “مفيش حاجة بعملها لا يتم انتقادي عليها ولكن رد الفعل كان إيجابي أكثر من الانتقاد”.