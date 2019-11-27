بعد إطلالتها النارية في مهرجان القاهرة.. ياسمين رئيس توجه رسالة لمنتقديها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية ياسمين رئيس رسالة لمنتقديها، عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

ياسمين رئيس كتبت: “نقول كمان في الإعادة إفادة، مش كل الناس زي بعض، مش لازم أعجبك ‏لأن مش بالضرورة تكون أنت كمان بتعجبني، وده شيء عادي مش معناه إن إحنا أعداء”.

وأضافت: “ثقافة كل إنسان ‏وحياته واهتماماته وشكله الخارجي بتختلف من شخص لآخر، وأخيرًا اختلافنا سر وجودنا ياريت نحاول نتعلم ‏ثقافة تقبل الآخر”.‏

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وكانت الفنانة المصرية ياسمين رئيس قد تعرضت مؤخرا للكثير من الانتقادات بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان السينمائي الدولي.

الفنانة المصرية أطلت في الحفل بفستان فضي ضيق نحت قوامها، وكان قصير من أحد الجانبين وطويل من الجانب الآخر، وهو ما جعل عدد كبير من جمهورها يصفون إطلالتها بالجريئة.

يذكر أن ياسمين رئيس تشارك في بطولة فيلم “لص بغداد” مع محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وأمينة خليل، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، ‏وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية‎.