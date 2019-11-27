ياسمين صبري تشعل انستجرام بصورة على شواطئ المالديف.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ياسمين ظهرت في الصورة وهي داخل حمام السباحة، حيث مازالت تشارك محبيها في صور من جولتها في جزر المالديف، وعلقت ياسمين وكتبت: «السعادة».

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جمهور الفنانة المصرية تغزل فيها من خلال عدد من التعليقات، حيث أشاد متابعيها بجمالها الأخاذ، ونعومتها.

على جانب آخر، تعاقدت ياسمين صبري على مسلسلها لرمضان 2020 “فرصة تانية” من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وإخراج مرقس عادي ومعالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفي جمال هاشم، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن باقي أبطال العمل.

الفنانة المصرية شاركت في السباق الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «حكايتي»، والذي شارك ببطولته عدد كبير من النجوم ومنهم أحمد صلاح حسني، نهال عنبر، هنادي مهنا، أحمد بدير، إدوارد، وفاء عامر، وغيرهم.

المسلسل حقق نجاحا كبيرًا، كما انجذب الجمهور لقصة الحب القائمة بين داليدا بطلة العمل وعلي البارون والذي قام بدوره الفنان أحمد صلاح حسني.