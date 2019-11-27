طارق حامد يرد على اتهامات رئيس الزمالك

علق طارق حامد، لاعب الزمالك، على اتهام مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، له بالهروب من مباراة إنبي في الجولة السادسة من الدوري المصري وادعاء الإصابة.

وكان الزمالك تعرض للخسارة أمام إنبي بنتيجة 1-2 في الدقائق الأخيرة للمباراة التي أقيمت، الإثنين، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري.

وأكد طارق حامد، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية"، أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة، مشددا على أنه يعاني بالفعل من إصابة عبارة عن آلام في الظهر منعته من التواجد في المباراة.

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وأضاف اللاعب أن الجهاز الطبي لمنتخب مصر الوطني يعلم حقيقة إصابته جيدا، وقام بإرسال التقرير الطبي الخاص به لنظيره في الزمالك.

وفي سياق متصل، أكد مصدر من الجهاز الفني للمنتخب أن طارق حامد يعاني بالفعل من آلام الظهر منذ مباراة كينيا في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية، واستمرت خلال الجولة الثانية أمام جزر القمر في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، الإثنين الماضي.

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، هاجم طارق حامد وعبدالله جمعة، لاعبي الفريق، عقب نهاية مباراة إنبي، واتهمهما بادعاء الإصابة والهروب من اللقاء.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة مازيمبي الكونغولي، السبت المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.