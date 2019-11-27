أمير شاهين يكشف عن نصائح شقيقته

قال الفنان المصري أمير شاهين، إنه لم يتعرّض لظلم في الوسط الفني، موضحًا أن الظلم ربما يكون قليلًا لكنه بدأ العمل على نفسه. وأشار في لقاء صحافي إلى أنه كان من أوائل الفنانين الذين ظهروا على الساحة من عائلة فنية، وكان البعض يستغرب تواجده بـ"الواسطة" ولكن حاليًا تغيّرت المفاهيم والموهبة تفرض نفسها.

وعن نصائح شقيقته الفنانة إلهام شاهين له، قال إنها نصحته بالالتزام في الوسط الفني وأن يحب ما يفعله من أعمال فنية، وشدّد على أنه يغضب بسبب الانتقادات أو الشائعات التي تتعرّض لها شقيقته كفنان وكأخ، إضافةً إلى أنه يغضب من ذلك عامة بشأن أي فنان.

وأوضح أمير شاهين أنه افتقد الفنانة المصرية ميرنا المهندس التي توفيت قبل سنوات، لافتًا إلى أنها كانت الحب الأول له، وأحدث معها مواقف كثيرة، غير أنه أشار إلى أن حبّه لها لن يكون الأخير.

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ورحلت ميرنا المهندس، عن عالمنا يوم 5 أغسطس من عام 2015، بعد صراع طويل مع المرض، وهي في عمر 36 عامًا.

وكشف أمير شاهين عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد يحمل عنوان "حكاية آدم ومايكل" متمنيًا أن يكون عملًا متميزًا.



وحضر الفنان أمير شاهين حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بصحبة شقيقته الفنانة إلهام شاهين وسط ترحيب الحضور، حيث افتتح المهرجان الذي يرأسه المنتج محمد حفظي، فعاليات دورته الـ41، بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة 3 نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.

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وأُقيم الحفل على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، واشترك في تقديمه ثلاثة من نجوم الفن المصري، هم: خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داود، ويشهد العديد من الفعاليات، أبرزها؛ الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التي رحلت خلال العام الجاري، وفي مقدّمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان، والذي رحل 12 يوليو الماضي، كما يُقام استعراض فني يحتفي من خلاله المهرجان بصناعة السينما.

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