شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم: "بنظرة بختصر كل الكلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نانسى عجرم، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة: "أوقات في نظرة بتختصر كل الكلام"، و حازت الصورة على إعجاب العشرات من متابعيها، متغزلين فى جمالها و رقتها.

وأحيت الفنانة نانسي عجرم، حفل غنائى بقبرص، السبت الماضى ، وتألقت نانسى فى إطلالاتها حيث أرتديت " جيمبسوت" باللون الأبيض، وشاركت نانسى جمهورها بالصور عبر حسابها على إنستجرام، وحازت الصورعلى إعجاب العشرات من متابعيها، متغزلين فى إطلالاتها رائعة الجمال.

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ووجهت "نانسي" رسالة إلى جمهورها، وكتبت قائلة:" بسمة.. وبعدا ضحكة.. وكل لحظة فيها فرح معكن".

وسجلت نانسى عجرم أغنية باللهجة المصرية ضمن ألبومها الجديد، ولم تستقر على اسمها حتى الآن، من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقى هانى يعقوب.