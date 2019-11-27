شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تقييم أول 6 حلقات من مسلسل Watchmen والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل Watchmen ست حلقات من العمل الذى يعرض على شبكة HBO، وحصل على تقييمات جيدة على موقع Rotten Tomatoes، ومن المقرر أن يطرح 3 حلقات أخرى من المسلسل، ليكون إجمالى عدد الحلقات 9 حلقات للموسم الأول.

وهذه هى تقييمات الـ 6 حلقات الأولى من مسلسل Watchmen :

الحلقة 1 — 97%

الحلقة 2 — 94%

الحلقة 3 — 100%

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الحلقة 4 — 92%

الحلقة 5 — 100%

الحلقة 6 — 100%

ويدور المسلسل فى إطار أكشن وإثارة، وبدء عرض أولى حقاته يوم 20 أكتوبر الماضى، مسلسل Watchmen من بطولة، ريجينا كينج، وجيريمى آيرونز، ودون جونسون، وتيم بليك نيلسون، ولويس جوسيت جونيور، وأديلايد كليمنس، وأندرو هاورد، وتوم ميسون، وفرانسيس فيشر، ويعقوب مينج ترينت، وسارة فيكرز، وديلان شومبينج، وليلى روز سميث.

ويستند المسلسل على رواية DC للرسوم المتحركة، ومن تأليف دامون ليندلوف، وإخراج نيكول كاسيل.

وتدور أحداث المسلسل الجديد على الحنين إلى الرواية المصورة الأصلية الرائدة بينما يحاولون كسر أرضية جديدة خاصة به، وهذا يتماشى مع الرسالة التى نشرها ليندلوف لعشاقه فى مايو الماضى حيث ذكر أن العرض لن يكون إعادة سرد للقصة من الرواية المصورة، بل قصة جديدة فى العالم نفسه مع شخصيات جديدة تم تحديدها فى يومنا هذا.