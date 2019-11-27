تامر حسني يستقبل 2020 فى أبو ظبي بحفل فى جزيرة المارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجم تامر حسني احتفال رأس السنة فى العاصمة الإماراتية "أبو ظبى"، من خلال حفل ضخم فى جزيرة المارية. وروج تامر للحفل عبر حسابه بموقع "انستجرام"، حيث نشر بوستر الحفل معلقا عليه قائلا :"احتفل بالعام الجديد فى جزيرة المارية". وقدم النجم تامر حسنى الأغنية الرسمية لحفل ختام بطولة الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة، والتى فاز بها المنتخب المصرى بعد تغلبه على المنتخب الأيفوارى بنتيجة 2- 1، والأغنية من كلماته وألحنه بعنوان "أحنا جيل جديد" وسط تفاعل 80 ألف متفرج. Advertisements

تامر حسني

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