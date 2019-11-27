شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تقدم دويتو مع حسن الرداد بمسرحية "لوكاندة الأوباش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الفنان حسن الرداد والفنانة شيماء سيف دويتو غنائيا داخل عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" من ألحان عصام كاريكا، ومن المقرر بدء عرضها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض بالأيام المقبلة، والمسرحية من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.

ويشارك فى بطولة العمل، كل من ماجد المصري، ومايا دياب، وإيمان العاصى، وحسن الرداد، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح.

يشار إلى أن ماجد المصرى يعرض له هذه الفترة مسلسل "بحر" وهو تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى.