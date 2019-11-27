تراند اليوم : في عيد ميلادها .. تعرف علي العمر الحقيقي ل “شيرين سيف النصر “

يحل اليوم، الأربعاء، عيد ميلاد الفنانة شيرين سيف النصر التي قدمت عددا من الأعمال الفنية الجيدة سوف تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصرى والعربى.

واليوم تكمل الفنانة شيرين سيف النصر الـ 52 عاما، فهي من مواليد 27 نوفمبر 1976.

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استخت في الأردن لأب مصري من أصول شركسية هو الصحفي “إلهام سيف النصر” وأم فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

في عام 1991 تخرجت في “كلية الحقوق”، وعاشت في فرنسا بضع سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التليفزيون، واعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن.

تزوجت ثلاث مرات، الأولى من رجل الأعمال السعودي “عبد العزيز الإبراهيم”، شقيق صاحب محطة “إم بي سي”، والثانية من المطرب مدحت صالح إلا زواجها انتهى بالطلاق. وفي 5 ديسمبر 2010 عقد قرانها على الطبيب رائف الفقي.