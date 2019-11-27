تراند اليوم : «أصالة» تلمح إلى طلاقها بصورة وتعليق صادم

أثارت الفنانة السورية أصالة، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة لها وعلقت عليها بكلمات حزينة تعبر عن كسرتها وحزنها.

الصورة التي نشرتها أصالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، من غحدى حفلاتها، وعلقت عليها معبرة عن حزنها كما تحدثت عن الهموم والنظرات المكسورة حولها، مشيرة إلى أن الموسيقى هي من تذهب عنها الحزن.

وكتبت أصالة :« هنا أحيا … أشعر بوجودي، بأهميّة ماأملك… يصبح لكياني معنى، وهنا أكون معزوفة أفضفض وأُعبّر وأشكو وأضحك وأرى حتى الهموم تحنو عليّ، يدقّ قلبي وتتسارع دقّاته، وتتفتّح في حنجرتي ورودًا أراها، وتتراقص الدّنيا ألمًا وزهوًا».

وتابعت في رسالتها :«نظرات مكسورة حزينة حولي، تتحوّل لبريق ترى في الأمل نجاة، فلا حزن يدوم إنّ كانت الموسيقى رفيقة درب، ولاهمّ يقتل إنّ كانت الأغنيه تروي تفاصيله، أغنياتي جزء منّ حكايتي، ولم تنته الحكاية بعد.. أصالة».

منشور الفنانة السورية، عزز لدى البعض ما يثار حول خلافها مع زوجها طارق العريان وطلاقها منه بسبب ما أثير من مزاعم حول خيانته لها مع الفنانة نسرين طافش، فيما نفت الأخيرة هذه العلاقة.