فنانة خليجية تعود إلى الفن بعد اعتزال لمدة 11 عاما

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كتب امير فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 11:52 صباحاً - كشفت الفنانة البحرينية ” مروة خليل ” في تصريحات صحفية لها عن قرارها بالعودة مرة أخرى إلى التمثيل والوسط الفني بعد فترة اعتزال دامت لمدة 11 عاما .
حيث قدمت آخر أعمالها في عام 2008 في مسلسل ” ملامح بشر ” والذي تم عرضه في البحرين ودول الخليج .
وكانت الفنانة مروة خليل قد بدأت مشوارها الفني بعام 1996 عندما شاركت في مسلسل ” عجايب زمان ” ولكن كانت بداية شهرتها فعليا عام 2006 عندما شاركت في مسلسل ” حبل المودة ” مع الفنان ” عبد الحسين عبد الرضا ” .
ومن أعمالها أيضا مسلسل ” بعد جنون الليل ” ومسلسل ” عيون من الزجاج ” وكذلك مسلسل ” الساكنات في قلوبنا ” الجزء الثاني .
ولاقى خبر عودة الفنانة مروة خليل إلى الفن انتشارا ورواجا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي واحتفل الجمهور الخليجي بذلك واحتلت مروة خليل الترتيب الثاني في قائمة ” تريند جوجل ” في السعودية .
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