اليسا بإطلالة ساحرة على شاطىء المكسيك!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 11:52 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية اليسا عددا من الصور الجديدة لها من المكسيك وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت اليسا في هذه الصور على احد الشواطىء في المكسيك وعلقت قائلة: “اللحظات الاخيرة من الطقس الرائع في المكسيك قبل التوجه الى كندا الباردة”.
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