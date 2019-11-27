اليسا بإطلالة ساحرة على شاطىء المكسيك!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 11:52 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية اليسا عددا من الصور الجديدة لها من المكسيك وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت اليسا في هذه الصور على احد الشواطىء في المكسيك وعلقت قائلة: “اللحظات الاخيرة من الطقس الرائع في المكسيك قبل التوجه الى كندا الباردة”.