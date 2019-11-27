شاهد.. السعودية هند القحطاني تثير الجدل بوصلة رقص مثيرة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 11:52 صباحاً - أثارت السعودية هند القحطاني غضب نشطاء سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو مثير للجدل عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي..

وظهرت هند القحطاني بمقطع الفيديو وهي ترقص على انغام اغنية “اللي باعنا” للفنان اللبناني راغب علامة بينما كانت تركز على إبراز أماكن معينة من جسمها بشكل استعراضي وغير لائق ولا يتناسب مع ثقافة الشعب السعودي – كما وصفه البعض.

واستاء المتابعون من الفيديو الذي نشرته القحطاني معلقين” إنه يحتوي على إيحاءات جنسية مخالفة للمجتمع السعودي المحافظ “.