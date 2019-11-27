رانيا يوسف تشارك في العرض الخاص لفيلم «الحدود» بالقاهرة السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك عدد من النجوم في العرض الخاص للفيلم الكولومبي “الحدود”، وذلك في العرض العالمي الأول له، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41.

وشارك من النجوم في العرض الخاص للفيلم كل من الفنانة رانيا يوسف، وأبطال الفيلم، واطلت رانيا، بجمبسوت مقلم مشقوق لمنتصف الساق.

فيلم “الحدود”، من إخراج ديفيد ديفيد ، ومن المقرر طرحه على المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.

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وتدور أحداث الفيلم على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا في وقت الأزمة السياسية المشتعلة بين البلدين، حيث يوجد امرأة من الأنديز تعيش هي وزوجها وأخيها على نهب المسافرين العابرين للحدود ولكن القدر يدفعها إلى حافة العيش في الوهم والاستغراق في أحلام سوريالية غامضة.

يذكر أن رانيا يوسف، من أكثر النجمات متابعة ليوميات المهرجان منذ بدايته وتحصرر على حضور العروض الخاصة المشاركة في المهرجان يوميًا.

من ناحية أخرى تنشغل رانيا حاليًا بفيلم «صندوق الدنيا»، مع الفنان صلاح عبدالله وباسم سمرة، وخالد الصاوي، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، والفيلم من تأليف وإخراج عماد البهات.