هيثم شاكر يشعل حفله بجامعة حلوان.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيا الفنان المصري هيثم شاكر حفله بجامعة حلوان، بحضور 80 ألف طالب، وذلك في إطار حملة التوعية “أنت أقوى من المخدرات” التي يدعمها صندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطي، والذي وقع اختياره على هيثم شاكر كسفير للحملة.
الفنان المصري بدأ حفله بأغنية “أصلي قديم”، ثم قدم مجموعة من أشهر أغانيه، منها: “خليك جانبي”، “لحقتيني”، “سيبني”، “خدني”، “كنت مداويني”، “معرفة قديمة”، “هوا يا هوا” وغيرها.
وفي نهاية الحفل كرمت جامعة حلوان الفنان المصري هيثم شاكر، وسط هتافات الطلاب.
وكان الفنان المصري هيثم شاكر قد أحيا مؤخرا حفلاً غنائيا ضخما داخل نادي الزهور بمدينة نصر بالقاهرة، تحت رعاية صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة الفنانة اللبنانية نيكول سابا، بحضور الآلاف من الأعضاء وأسرهم من مختلف الأعمار.
وقدم الفنان هيثم شاكر فقرته الغنائية وسط هتافات الجمهور، وقد أشعل الحفل بالكثير من أغاني ألبومه الجديد “معرفة قديمة”، كما قدم عدد من أغانيه القديمة، وقد تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.
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