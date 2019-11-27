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شكرا لقرائتكم خبر عن رقصة مخلة لـ"هند القحطاني" تستفز السعوديين (فيديو) والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
أثارت السعودية هند القحطاني مجددًا موجة من الغضب بعد نشرها مقطع فيديو وهي ترقص بطريقة وجدها البعض مثيرة وخارجة عن آداب مواطني المملكة المحافظين.
وقالت الناشطة المثيرة للجدل تعليقًا على مقطع الفيديو تفتخر فيه بقبيلتها وحسبها ونسبها.
ووجه العديد من السعوديين التهمة لمواطنتهم القحطاني، باستفزازهم وتعمدها إثارة الجدل في المجتمع السعودي، بسبب مقاطع الفيديو التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهند القحطاني كانت تعمل معلمة في السعودية قبل أن تنتقل للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن هند القحطاني ظهرت في عدة مقاطع سابقة أثارت غضب مواطنيها، منها دعوتها الرجال السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها، وظهرت في مقطع فيديو آخر تتحدث عن جمالها وتقارن بينها وبين المعلمات السعوديات.
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