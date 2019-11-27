عبادي الجوهر يُغني في الكويت بهذا التاريخ

متابعة بتجــــــــــــرد: يحيي النجم السعودي عبادي الجوهر حفلًا غنائيًا ساهرًا في الكويت يوم 27 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل بأحد الفنادق الكبرى تشاركه فيه الفنانة الإماراتية الشابة شمة حمدان.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل رسمياً عن طرح التذاكر عبر موقعها الإلكتروني ومن المتوقع أن يقدم الجوهر في الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات التي يحبها ويألفها جمهوره من مختلف الأعمار، وكان عبادي قد شارك قبل أيام في “ليلة البدر” التي شهدت تكريم الأمير بدر بن عبد المحسن ضمن موسم الرياض الفني .

ويأتي حفل الجوهر وشمة ضمن مجموعة من الحفلات المرتقبة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع نهاية العام حيث من المتوقع أيضاً أن تشهد الفترة المقبلة حفلاً للمطربة أصالة والفنان الشاب مطرف المطرف.