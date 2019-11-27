هل تؤكد أصالة نصري استمرار زواجها من المخرج طارق العريان بهذا الفيديو؟

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة أصالة نصري فيديو على حسابها الشخصي في إنستغرام، لمطرب يدعى يحيي حسين يغنى توشيح ديني وعلقت على صوته “السحر بحد ذاته صوت.. باربّي يا إلهي يا الله فوق الخيال وفوق فوق فوق الخيال يحيي حسين ما شاء الله”

وظهرت يد أصالة في الفيديو وهي ممسكه بهاتفها ودبلة الزواج في يدها اليسرى، إشارة منها على إنها مازالت متزوجة من المخرج طارق العريان، على الرغم من إنها قامت بتأكيد ذلك في منشور سابق، لكن الحديث مازال يشوب علاقتهما خاصة وأنهما لم يظهرا معاً منذ فترة طويلة.

يذكر أن أصالة نصري، قد علقت في وقت سابق على شائعة طلاقها، بمنشور قالت فيه إن ما حدث بينها وزوجها مجرد خلاف عادي، ولم يصل الموضوع إلى الطلاق، مطالبة الجميع بعدم نشر الشائعات مراعاة لشعورها.