إياد نصار يرد على منتقدي مسلسله الجديد – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: بعد أن تعرض مسلسل “حواديت الشانزليزيه” لموجة حادة من الهجوم عليه بسبب غموض أحداثه وعدم ملاءمتها للمشاهد المصري، كشف الفنان إياد نصار في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج “كل يوم” على قناة ON E، عن رأيه في المسلسل، مؤكدًا أنه يتفهم سبب عدم إعجاب بعض المشاهدين بالمسلسل وأنه تقبل آراءهم في العمل بصدر رحب.

وأوضح أن المسلسل يختلف عن أي مسلسل تناول الحقبة الزمنية التي تدور فيها الأحداث، لابتعاده عن إطار قصص الحب الرومانسية وإبراز الجمال فقط، فالمسلسل يواجه المشاهد بكيفية تسببه في غياب العادات الإيجابية التي يفتقدها البعض في الزمن الحالي.

وكان إياد نصار قد واجه موجة من الهجوم بعد عرض فيلم الممر” على القنوات الفضائية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بسبب تجسيده شخصية ضابط إسرائيلي وإتقانه الدور لدرجة تصديق عدد كبير من الجمهور أنه ضابط إسرائيلي فعلاً وهدده الكثيرون مطالبين إياه بالاختفاء في تلك الفترة.