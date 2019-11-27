متابعة بتجــــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو سجل للفنان المصري عادل إمام في كواليس مسلسل “فالنتينو”.
وظهر فيه برفقة ابنه المخرج رامي إمام وأفراد فريق العمل. وفاجأ هؤلاء المخرج بالاحتفال بيوم ميلاده فيما كان ينتقل مع والده إلى مكان آخر داخل مكان التصوير.
ولم يكن من الممثل القدير إلا أن بدأ بالرقص على أنغام إحدى الأغنيات التي أداها الحاضرون كما تقدم رامي بالشكر لهؤلاء.
وحقق الفيديو على حساب برنامج “عرب وود” على التطبيق أكثر من 19 مشاهدة في ساعات قليلة بعد النشر.
ويشار إلى أن شائعات عدة انتشرت مؤخراً وتناولت وفاة الفنان القدير. إلا أن المخرج حرص على نفي ذلك من خلال نشرهفيديوهات وصوراًالتقطت في كواليس تصوير المسلسل الذي يتوقع عرضه في موسم رمضان 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شائعات وفاته.. عادل إمام يرقص وطرافته تشعل المواقع – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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