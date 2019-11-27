متابعة بتجـــــــــرد: بفيديو مرح، قدم الفنانون أكرم حسني وشيكو وهشام ماجد، تهنئة خاصة للممثل خالد الصاوي بمناسبة عيد ميلاده.
وعلق أكرم حسني على الفيديو الذي نشره عبر حسابه بإنستغرام: “١٠ أسباب لتهنئة أكرم حسني لخالد الصاوي في عيد ميلاده.. الرابعة ستدهشك”، ليظهر في الفيديو وهو يغني ومعه شيكو وهشام ماجد Happy Birthday To You.
وعلق الجمهور على الفيديو متعجبين من كيفية عدم ظهور شيكو من خلف أكرم حسني رغم أن الأخير قد نقص وزنه في مقابل زيادة وزن شيكو بشكل ملحوظ.
من ناحية أخرى، بدأ الفنان خالد الصاوي تصوير أحدث أفلامه السينمائية، والذي يحمل اسم “شريط 6”، والذي تشاركه في بطولته نانسي صلاح وتارا عماد.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا إحتفل أصدقاء خالد الصاوي بيوم ميلاده – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.