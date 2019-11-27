هكذا إحتفل أصدقاء خالد الصاوي بيوم ميلاده – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: بفيديو مرح، قدم الفنانون أكرم حسني وشيكو وهشام ماجد، تهنئة خاصة للممثل خالد الصاوي بمناسبة عيد ميلاده.

وعلق أكرم حسني على الفيديو الذي نشره عبر حسابه بإنستغرام: “١٠ أسباب لتهنئة أكرم حسني لخالد الصاوي في عيد ميلاده.. الرابعة ستدهشك”، ليظهر في الفيديو وهو يغني ومعه شيكو وهشام ماجد Happy Birthday To You.

وعلق الجمهور على الفيديو متعجبين من كيفية عدم ظهور شيكو من خلف أكرم حسني رغم أن الأخير قد نقص وزنه في مقابل زيادة وزن شيكو بشكل ملحوظ.

من ناحية أخرى، بدأ الفنان خالد الصاوي تصوير أحدث أفلامه السينمائية، والذي يحمل اسم “شريط 6‏‎”، والذي تشاركه في بطولته نانسي صلاح وتارا عماد.‎