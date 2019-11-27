بعد انتقادها بقسوة.. فيفي عبده توضح أسباب عدم حضورها عزاء شقيقتها

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو عبر صفحتها على “فيسبوك”، تكشف عن سر غيابها عن عزاء شقيقتها الذي أقيم منذ أيام، موضحة أنه بسبب حالة من الحزن الشديد التي انتابتها.

وقالت إن سبب عدم إقامة عزاء لشقيقتها بسبب نفسيتها، وتعبها الشديد خلال الفترة التي قضتها مع شقيقتها في المستشفيات، موجهة شكرها لكل جمهورها وأصدقائها وأقاربها والجميع، وأن أهلها أقاموا عزاء لكنها لم تستطع الحضور بسبب تعبها.

وكانت سعاد شقيقة فيفي عبده، رحلت عن عالمنا منذ أيام داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، بعد صراع قصير مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين.

وأصابت الفنانة فيفي عبده نوبة من البكاء في جنازة شقيقتها، التي شيعت جثمانها من مسجد السيدة نفيسة عقب أداء صلاة الجنازة عليها.