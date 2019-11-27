أحلام تسرق الأنظار بإطلالة أنيقة في الرياض – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة الإماراتية أحلام جمهورها بمجموعة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عقدتها على هامش حفل زفاف ضخم أحيته بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وتألّقت أحلام في الصور بإطلالة كلاسيكية أبرزت أناقتها وجمالها فسرقت الأنظار نحوها وحققت صورها عشرات آلاف علامات الإعجاب والتعليقات من متابعيها.

وأثنى محبو أحلام على ذوقها الرفيع بإختيار الأزياء والفساتين التي تعتمدها في حفلاتها والمناسبات التي تشارك فيها وتصبح في كلّ مرّة “ترند” للسيدات في الخليج الوطن العربي.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم “أنا ما أستغني” من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز.