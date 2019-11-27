تحيّة نازية تتسبّب في إيقاف محلل رياضي عن العمل

متابعة بتجـــــــــــرد: أوقفت قناة فوكس سبورتس محلّلها الرياضي ومهاجم هولندا السابق ماركو فان باستن بسبب تحية نازية قام بها.

وهتف اللاعب السابق البالغ من العمر 55 عاما بعبارة نازية تعني بالألمانية “يحيا النصر” في النسخة الهولندية من المحطة الرياضية الشهيرة بعد مقابلة مع مدرب ألماني يوم الأحد الفائت.

واعتذر فان باستن خلال البرنامج بينما قالت فوكس في بيان إن التعليق الذي صدر عن محلّلها الرياضي “غير لائق” وقررت إيقافه حتى السابع من كانون الأول، مضيفة أنه سيتم التبرع براتب فان باستن خلال الإيقاف إلى المعهد الهولندي لتوثيق الحرب.