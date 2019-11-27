دواين جونسون يفاجئ عروسين في المكسيك من دون بطاقة دعوة

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأ النجم الأميركي العالمي دواين جونسون الشهير بـ “ذا روك” وزميله في فيلم” جومانجي- Jumanji” داني ديفيتو، رواد حفل زفاف عروسين أثناء احتفالهما في المكسيك.

وقد لاقى الثنائي ترحيباً وتصفيقاً حاراً من العروسين والأهل ورواد الحفل بعدما بدأوا في الصياح غير مصدقين وجود النجم السينمائي “ذا روك” بينهم.

وفي التّفاصيل، بعد الإسترخاء بجانب المسبح في الفندق سمع الثنائي أصواتًا من حفل زفاف قريب، وقررا دعوة أنفسهما إلى الحفل. وعلق جونسون على مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه بتطبيق إنستغرام قائلاً: “لقد كنا نستمتع بتيكيلا وبغروب الشمس الهادئ في المكسيك بعد أسبوع طويل من العمل عندما خطرت هذه الفكرة لنا”.

وفي مقطع الفيديو، ظهر النجمان وهما يدخلان إلى الحفل حيث استعرضا مواهبهما الغنائية وأمسكا بالميكروفون أثناء غنائهما أغنية رومانسية للعازف الموسيقي الكلاسيكي نات كينج كول لعام 1951.