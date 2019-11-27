النجم الهندي أرجون كابور يهاجم جمهوره دفاعا عن "بانيبات"

هاجم النجم الهندي أرجون كابور Arjun Kapoor جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد حملة من التعليقات الساخرة على ملصق أحدث أفلامه "بانيبات"، الذي يعد أقوى إنتاج بوليوودي لعام ٢٠١٩، ويقدم فيه شخصية تاريخية لأول مرة.

وأبدى أرجون استياءه الشديد مما وصفه بـ"الهجوم غير المبرر" عبر نشر صور ساخرة وكوميدية فحواها يدور حوله وتتعلق بالشخصية التي يقدمها في الفيلم، معتبرا أن الغرض من هذه التعليقات السطحية لفت الأنظار.

وقال كابور لـ"العين الإخبارية": "من الظلم إطلاق النكات الساخرة على الشخصيات التاريخية والشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الهند".

وأضاف: "أنا جزء من عمل درامي تاريخي يروي تفاصيل معركة "بانيبات الثالثة"، وأقدم دور "ساداشيفراو باو" محارب مارثا العظيم الذي حارب قائد الغزو الأفغاني أحمد شاه العبدلي".

وتابع: "رغم كل الإشادات التي وصلتني من النقاد وزملائي بالوسط بعد ظهوري على ملصق الفيلم وفي الإعلان الترويجي، فإني وجدت العكس من الجمهور"، مستطردا: "كنت أتوقع أن يكون الجمهور صبورا حتى طرح الفيلم ليكون الحكم منطقيا".

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دافع النجم الهندي عن الدور الذي قدمه، قائلا: "هذا أول أدواري التاريخية، وكنت أظن أن رصيدي الكبير من الأفلام القوية الناجحة في بوليوود يولد ثقة أكبر لدى الجمهور في موهبتي، خاصة بعد فيلمي الأخير "إندياز موست وانتد" الذي يعتبر أنجح أفلام العام الحالي".

وعلق كابور على أسباب الهجوم عليه من وجهة نظره، قائلا: "الجميع يتصيدون، أعتقد الآن أنه أصبحت السلبية والعدائة حالة عامة ليست فقط في الهند فقط لكن عالميا، ومواقع التواصل أصبحت ساحة للصراعات بمبدأ البقاء للأقوى".

"بانيبات" يطرح في دور العرض 6 ديسمبر/كانون الأول، ويضم عددا كبيرا من النجوم على رأسهم: سانجاي دات، أرجون كابور، كريتي سانون، جاشمير ماهاشاني ونواب شاه، إخراج أشوتوش جواريكير.

وحصد الإعلان الترويجي للفيلم الذي طرح على "يوتيوب" 4 نوفمبر/تشرين الثاني نحو 41 مليون مشاهدة.



